Residenza inaccessibile | Servono tempi certi
Va avanti il botta e risposta tra il comitato di cittadini, studenti e residenti di San Prospero e il Dsu Toscana. Il comitato, infatti, ha sottoscritto una petizione per la riapertura della residenza universitaria della zona, che con i suoi oltre 150 posti potrebbe ridare vita e sicurezza al quartiere, ma è chiusa dal 2022. La petizione, indirizzata al Comune di Siena, all’Università di Siena e al Dsu ha visto la pronta risposta di quest’ultimo, che ha ripercorso il processo che ha portato all’attuale situazione di stallo dei lavori di adeguamento della residenza San Prospero, ribadendo l’attenzione costante sull’immobile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Residenza inaccessibile: "Servono tempi certi" - Cittadini e studenti autori della petizione per la riapertura dell'immobile "Nessuna polemica, ma apriamo un tavolo pubblico di confronto".
