Resi a Israele 2 corpiuno identificato
7.40 E' di Ronen Engel il corpo di uno dei ostaggi morti riconsegnati da Hamas alla Croce Rossa e poi riportati in Israele. Il 54enne fotoreporter e autista volontario di ambulanza fu catturato e ucciso il 7 ottobre nel kibbutz Nir Oz e dichiarato morto nel dicembre 2023. Anche la moglie e i due figli adolescenti furono rapiti e rilasciati nella prima tregua. Sono ora 12 le salme di ostaggi restituite da Hamas, su un totale di 28. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
News recenti che potrebbero piacerti
Li hanno rimandati indietro a Gaza senza un nome sulle body-bag bianche, solo un numero. Sono i corpi di 120 prigionieri palestinesi – resi da Israele alla Croce Rossa internazionale in tre tranche, l’ultima ieri con 30 morti. Vengono da quelli che i palestinesi - facebook.com Vai su Facebook
L'Idf ha reso noto di aver intercettato un missile lanciato verso Israele dallo Yemen, lo Stato dove operano i ribelli degli Houthi. Le sirene d'allarme, spiega l'esercito, sono risuonate in diverse aree del Paese. Ansa - X Vai su X