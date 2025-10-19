Resi a Israele 2 corpiuno identificato

7.40 E' di Ronen Engel il corpo di uno dei ostaggi morti riconsegnati da Hamas alla Croce Rossa e poi riportati in Israele. Il 54enne fotoreporter e autista volontario di ambulanza fu catturato e ucciso il 7 ottobre nel kibbutz Nir Oz e dichiarato morto nel dicembre 2023. Anche la moglie e i due figli adolescenti furono rapiti e rilasciati nella prima tregua. Sono ora 12 le salme di ostaggi restituite da Hamas, su un totale di 28. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it