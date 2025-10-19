Requisiti di servizio per il concorso | è valido un anno sulla materia e due sul sostegno Pillole di Question Time

Nel question time del 15 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo, rappresentante sindacale della Cisl Scuola, è stata affrontata una questione rilevante riguardante i requisiti di accesso al concorso scuola. In particolare, si è posto l'accento sulla possibilità di combinare anni di servizio su diverse tipologie di insegnamento per soddisfare il requisito triennale previsto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota del 25 settembre, ha trasmesso il decreto ministeriale e la tabella dei requisiti per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026. Ma chi potrà fare domanda? Che novità ci sono riguar Vai su Facebook

Concorso docenti PNRR3: Requisiti, prove e valutazione dei titoli culturali e di servizio - Nell’approssimarsi del bando relativo al concorso per posti comuni e sostegno per il reclutamento dei docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola, chiariamo quali sono i requisiti necessari per part ... Lo riporta tecnicadellascuola.it

Concorso PNRR 3 docenti. Requisito tre anni di servizio. Come si calcolano - In attesa della pubblicazione del decreto, contente il bando per il reclutamento dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, che da fonti sindacali sembrerebbe in uscita entro questa se ... Come scrive tecnicadellascuola.it

Concorso sostegno secondaria: si valutano solo gli anni di servizio specifico. Pillole di Question Time - Nel question time del 16 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas ... orizzontescuola.it scrive