report risultato gol in premier league

Il colpo di testa di Harry Maguire all'84' ha regalato al Manchester United la prima vittoria in casa del Liverpool da quasi 10 anni e vittorie consecutive sotto la guida dell'allenatore Ruben Amorim per la prima volta mentre i campioni in carica hanno subito la terza sconfitta consecutiva in Premier League. Bruno Fernandes, che aveva colpito l'esterno di un palo in un'occasione presentabile per portare il punteggio sul 2-0 durante il primo tempo, ha tirato un cross al volo sul secondo palo per Maguire e ha segnato il suo primo gol con lo United contro i Reds, che ora hanno perso quattro di fila in tutte le competizioni.

