ReNoir Comics e Gaijin partecipano all’edizione 2025 di Lucca Comics & Games con lo stand più grande della loro storia e una ricca rappresentanza di ospiti italiani e internazionali. In collaborazione con il festival, dalla Corea del Sud arriverà Na Yoonhee, autrice del manhwa storico Whale Star, tra le più raffinate voci del mondo del weebtoon. Per l’occasione, Gaijin lancerà il primo numero della sua opera A Heartfelt Andante, la storia ricca di emozione di un uomo che a cui è stata salvata la vita grazie a un trapianto di cuore e si immerge nella vita del suo donatore. Na Yoonhee sarà protagonista anche di un incontro insieme a Kwang Jin, autore di Itaewon Class, e alle content creator letterarie Valentina Ghetti e Martina Levato, venerdì 31 ottobre alle 18:00 presso la Cappella Guinigi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - ReNoir, Gaijin e Nona Arte a Lucca Comics & Games 2025