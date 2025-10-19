Renate finalmente si sblocca in casa La Dolomiti Bellunesi finisce ko

RENATE di Roberto Sanvito Il Renate si sblocca a Meda con un gol per tempo alla Dolomiti Bellunesi proponendo anche qualcosa di inedito a livello tattico. A partire da Vassallo al centro della difesa, ma i pesi specifici sono diversi e si vede, a maggior ragione quando gli ospiti restano in 10. Cronaca. Primo tempo movimentato da un gol, un rigore parato, un’ espulsione e tre ricorsi al FVS (la copia del Var in C). Insomma, chi c’era, non molti, si è divertito magari non per i contenuti tecnici ma per i tanti episodi che hanno caratterizzato i 50 minuti, recupero incluso, iniziali. Al 12esimo il Renate passa in vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net