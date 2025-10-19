La sera di sabato 18 ottobre, tra applausi e stretti di mano, Fiuggi ha chiuso la terza edizione della Roma Eco Race, la regolarità su strada che mette in primo piano l’intelligenza alla guida. Una sfida misurata al millimetro, dove contano metodo, cura e rispetto dell’ambiente, capace di trasformare un percorso di 200 chilometri in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Regolarità a Roma, Fiuggi incorona i campioni 2025 della guida sostenibile