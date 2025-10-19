Regione che vai delizia che trovi – Campania

La parmigiana è il perfetto esempio di come ingredienti poveri possano trasformarsi in un piatto iconico, amato in tutto il mondo. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Regione che vai, delizia che trovi – Campania

News recenti che potrebbero piacerti

Regione che vai, delizia che trovi – Abruzzo Leggi ora https://www.lidentita.it/regione-che-vai-delizia-che-trovi-abruzzo/ - facebook.com Vai su Facebook

Regione che vai, pasta che trovi: le 200 ricette regionali censite da Unione italiana food - La pasta, nonostante la sempre maggiore attenzione alla bilancia, resta tra gli alimenti più consumati dagli italiani. Secondo corriere.it

Regione che vai, panettone che trovi: così gli ingredienti regionali cambiano il gusto del Natale - Nasce tra le montagne, dalle mani del Maestro Morandin l’interpretazione del panettone a carattere valdostano, il Panciucco omaggiando la tradizione contadina di festeggiare bagnando il pane nel vino. Segnala repubblica.it

I farmaci e la giungla dei ticket. Regione che vai, regole che trovi. E intanto nel 2024 i costi per i cittadini sono saliti a 441 milioni - E' quanto emerge analizzando i dati del monitoraggio della spesa farmaceutica 2024 dell'Agenzia italiana del farmaco e quello della spesa sanitaria della Ragioneria di Stato. Scrive quotidianosanita.it