Regionali sul simbolo della Democrazia Cristiana esposto di Rotondi

Anteprima24.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ancora una volta sull’uso del nome della “Democrazia Cristiana ” si rischia di finire in Tribunale, anzi stavolta in Procura. E il caso scoppia proprio per la formazione delle liste in Campania”. Ad annunciarlo e’ il parlamentare Gianfranco Rotondi, che di quel nome e’ il custode, dopo anni di carta bollata e si presentera’ nei collegi campani con liste della Democrazia Cristiana, come gia’ avvenuto in altre regioni: “I l mio partito utilizza il nome della Democrazia Cristiana’ in base a patti tra gli eredi dell’acronimo, del simbolo e del patrimonio del partito. Siamo presenti in Parlamento da venti anni, siamo iscritti al registro nazionale dei partiti politici, anche di recente più liste sono state presentate con nostra delega. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

regionali sul simbolo della democrazia cristiana esposto di rotondi

© Anteprima24.it - Regionali, sul simbolo della Democrazia Cristiana esposto di Rotondi

Contenuti che potrebbero interessarti

regionali simbolo democrazia cristianaRegionali Campania, accordo tra Democrazia Cristiana e Udc: rilancio dello scudo crociato - La Democrazia Cristiana e l’Udc hanno raggiunto un accordo che punta a ricompattare l’area cattolico- Secondo pupia.tv

regionali simbolo democrazia cristianaRotondi: “Democrazia Cristiana presente in Campania con una propria lista” - Il post su Facebook del deputato Gianfranco Rotondi:  “La Democrazia Cristiana si presentò per l’ultima volta in Campania, nel 1993, alle elezioni comunali di Napoli. Come scrive irpinianews.it

regionali simbolo democrazia cristianaIL NOTO PERSONAGGIO CASERTANO SARÀ CANDIDATO ALLA REGIONE CAMPANIA CON LA DEMOCRAZIA CRISTIANA. - ARNALDO GADOLA:"INTERVENIRE URGENTEMENTE PER LA BONIFICA E LA MESSA IN SICUREZZA DEI GALOPPATOI DI VIALE CARLO III A CASERTA". casertakeste.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Regionali Simbolo Democrazia Cristiana