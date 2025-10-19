Tempo di lettura: < 1 minuto “Ancora una volta sull’uso del nome della “Democrazia Cristiana ” si rischia di finire in Tribunale, anzi stavolta in Procura. E il caso scoppia proprio per la formazione delle liste in Campania”. Ad annunciarlo e’ il parlamentare Gianfranco Rotondi, che di quel nome e’ il custode, dopo anni di carta bollata e si presentera’ nei collegi campani con liste della Democrazia Cristiana, come gia’ avvenuto in altre regioni: “I l mio partito utilizza il nome della Democrazia Cristiana’ in base a patti tra gli eredi dell’acronimo, del simbolo e del patrimonio del partito. Siamo presenti in Parlamento da venti anni, siamo iscritti al registro nazionale dei partiti politici, anche di recente più liste sono state presentate con nostra delega. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regionali, sul simbolo della Democrazia Cristiana esposto di Rotondi