Regionali e caos PD furia Amati | De Santis una pulce usciranno cose

Quotidianodipuglia.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontro frontale nel Partito Democratico pugliese. L'assessore Fabiano Amati è passato al contrattacco  contro Domenico De Santis, Segretario regionale del PD e Vice Capo di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

regionali e caos pd furia amati de santis una pulce usciranno cose

© Quotidianodipuglia.it - Regionali e caos PD, furia Amati: «De Santis una pulce, usciranno cose...»

Approfondisci con queste news

regionali caos pd furiaRegionali e caos PD, furia Amati: «De Santis una pulce, usciranno cose...» - L'assessore Fabiano Amati è passato al contrattacco contro Domenico De Santis, Segretario regionale del PD e Vice Capo ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Regionali Puglia 2025, caos Pd su Decaro/ Schlein “Emiliano non si candida” ma AVS blinda Vendola: “in lista” - Caos in Puglia per il Centrosinistra verso le Elezioni Regionali 2025: Schlein annuncia il passo di lato di Emiliano ma su Vendola l'AVS è irremovibile PER UN EMILIANO CHE “SCENDE” UN VENDOLA CHE ... Riporta ilsussidiario.net

Regionali Puglia 2025, Decaro al Pd: “stop Vendola-Emiliano o lascio”/ Centrodestra candida Tomasi in Toscana - Caos Pd in Puglia (e resa al M5s in Campania e Calabria): corsa alle Elezioni Regionali 2025 col nodo Decaro e l'impasse con AVS. Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Regionali Caos Pd Furia