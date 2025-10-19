Regionali Durigon | In Campania aria nuova la Lega cresce e il centrodestra con Cirielli può vincere

Tempo di lettura: < 1 minuto “È stato un fine settimana molto positivo per la Lega in Campania. Insieme a tutta la dirigenza regionale stiamo costruendo liste forti, competitive e radicate sul territorio, con tanti candidati provenienti dalla società civile e ben otto consiglieri regionali uscenti che hanno scelto di essere parte di questo progetto. Si respira un’aria nuova in Campania: la gente è stanca dell’inconsistenza di Fico e dei continui litigi con De Luca, e chiede una guida seria, capace e concreta. Domenica prossima, con la presenza del nostro leader Matteo Salvini e del candidato presidente Edmondo Cirielli, daremo un segnale chiaro di compattezza e di entusiasmo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

