Regionali Durigon | In Campania aria nuova la Lega cresce e il centrodestra con Cirielli può vincere
Tempo di lettura: < 1 minuto “È stato un fine settimana molto positivo per la Lega in Campania. Insieme a tutta la dirigenza regionale stiamo costruendo liste forti, competitive e radicate sul territorio, con tanti candidati provenienti dalla società civile e ben otto consiglieri regionali uscenti che hanno scelto di essere parte di questo progetto. Si respira un’aria nuova in Campania: la gente è stanca dell’inconsistenza di Fico e dei continui litigi con De Luca, e chiede una guida seria, capace e concreta. Domenica prossima, con la presenza del nostro leader Matteo Salvini e del candidato presidente Edmondo Cirielli, daremo un segnale chiaro di compattezza e di entusiasmo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lucia Vuolo (Lega): "Condivido parole Durigon, nessun aumento dell'età pensionabile" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #LegaCampania #AgendaPolitica @luciavuoLucia Vuolo https://www.agendapolitica.it/lucia-vuolo-lega-condi Vai su Facebook
Regionali Campania, Gianpiero Zinzi: «La Lega sarà la sorpresa delle elezioni in Campania» - Gianpiero Zinzi, deputato e coordinatore della Lega in Campania, a margine della visita istituzionale fatta con il sottosegretario Claudio Durigon all'Autorità portuale di ... Si legge su ilmattino.it
Regionali, intervista a Claudio Durigon: «In Campania è possibile vincere» - Claudio Durigon, vice segretario federale della Lega, le Regionali si avvicinano ma mancano ancora i nomi in Veneto, Puglia e Campania. Come scrive ilmattino.it
Regionali Campania, Durigon: “Se Cirielli si candida non deve lasciare governo” - (Adnkronos) – Se Edmondo Cirielli si candiderà alla presidenza della Regione Campania non dovrà lasciare il governo. Secondo msn.com