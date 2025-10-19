Regionali 2025 prende forma la lista Fico Presidente | ecco i primi nomi

19 ott 2025

Inizia a prendere forma, in provincia di Salerno, la lista civica “Fico Presidente” che sosterrà la candidatura di Roberto Fico (M5S) per la presidenza della Regione Campania. Il capolista sarà sicuramente l'avvocato Alfonso Annunziata di Scafati. Il toto-nomi Della squadra - secondo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

