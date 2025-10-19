Regime forfettario per dipendenti con reddito più alto e con l’esclusione dei rimborsi spese

Fine anno letteralmente al fior di cotone per i contribuenti che hanno deciso di aderire al regime forfettario. Anche per il 2026 sono state confermate le regole per dipendenti e pensionati, i quali, per accedere alla flat tax possono avere un reddito fino a 35.000 euro. La novità è stata annunciata da un comunicato stampa, attraverso il quale è stato dato il via libera al Disegno di Legge di Bilancio 2026 per accedere e restare nel regime forfettario. In altre parole viene confermata la soglia prevista dalla scorsa Manovra, ma per il momento sfuma l’ipotesi di portare a 100.000 euro la soglia per applicare la flat tax al 15%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

