Regime forfettario per dipendenti con reddito più alto e con l’esclusione dei rimborsi spese
Fine anno letteralmente al fior di cotone per i contribuenti che hanno deciso di aderire al regime forfettario. Anche per il 2026 sono state confermate le regole per dipendenti e pensionati, i quali, per accedere alla flat tax possono avere un reddito fino a 35.000 euro. La novità è stata annunciata da un comunicato stampa, attraverso il quale è stato dato il via libera al Disegno di Legge di Bilancio 2026 per accedere e restare nel regime forfettario. In altre parole viene confermata la soglia prevista dalla scorsa Manovra, ma per il momento sfuma l’ipotesi di portare a 100.000 euro la soglia per applicare la flat tax al 15%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche questi approfondimenti
Confermata la flat tax per dipendenti e pensionati fino a 35.000 euro di reddito. Le novità della Legge di Bilancio 2026 per accedere e restare nel regime forfettario - Irpef / Pubblico, Regime forfettario, Legge di Bilancio - X Vai su X
Bonus mamme 2025 fino a 480€ all’anno esenti da tasse e contributi! Requisiti: Avere almeno 2 figli, il più piccolo con meno di 10 anni Reddito da lavoro non superiore a 40.000€ Non valido per lavoratrici domestiche o in regime forfettario Rimaniam - facebook.com Vai su Facebook
Forfettario 2026, novità in arrivo per i lavoratori dipendenti - Nuovi limiti per i lavoratori dipendenti che vogliono aderire al regime agevolato. Da money.it
ATECO 2025 e regime forfettario multiattività - Il regime forfettario non preclude l’esercizio contemporaneo di una pluralità di attività economiche, ma occorre identificare i codici ATECO corrispondenti alle diverse funzioni esercitate ... Scrive ecnews.it