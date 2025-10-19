Referendum Clamoroso! Meloni a bocca aperta | cosa sta succedendo

Elly Schlein, l’attacco a Giorgia Meloni che apre la campagna Pd sul referendum – Un attacco diretto, studiato e incisivo quello lanciato da Elly Schlein nei confronti di Giorgia Meloni durante il congresso dei socialisti europei tenutosi ad Amsterdam. Dal palco, la segretaria del Partito Democratico ha affermato con decisione: «Libertà e democrazia sono a rischio con l’estrema destra al governo». Queste parole, pronunciate in un contesto internazionale, hanno dato un chiaro segnale di allarme, sottolineato dall’atmosfera solenne dell’evento, conclusosi sulle note di Bella ciao, in una cornice dal forte valore simbolico per la politica italiana. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Referendum”. Clamoroso! Meloni a bocca aperta: cosa sta succedendo

News recenti che potrebbero piacerti

Clamoroso! - facebook.com Vai su Facebook

Infiltrazioni nei cortei, referendum e quell'ideuzza per il futuro: “Meloni al Quirinale”. Parla Piantedosi - E poi il domani: “Sarebbe una bella cosa, dopo aver avuto il primo premier donna, avere un prossimo futuro presidente della R ... Si legge su ilfoglio.it

Meloni apre la campagna per il referendum sulla giustizia dall'assemblea dell'Onu. Attacco ai "giudici politicizzati" sui migranti per blindare il SI' - Il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), Cesare Parodi, contattato da Affaritaliani non intende rispondere alle pesanti accuse arrivate da Giorgia ... Come scrive affaritaliani.it