Gli infortuni sono alle spalle, l’organico è di nuovo al completo e Andreucci ha un ampio ventaglio di carte da poter pescare dal proprio mazzo. Nella sfida odierna contro la Correggese, la Pistoiese potrà contare praticamente su tutta la rosa, eccezion fatta per il solo Brugognone, che si sta comunque allenando col gruppo da alcuni giorni pur senza avere la condizione necessaria per prendere parte al match con gli emiliani. Con venticinque elementi abili e arruolabili, il tecnico arancione dovrà fare delle scelte, considerando anche che mercoledì sera l’Olandesina scenderà nuovamente in campo contro il Vado per i sedicesimi di Coppa Italia Seri D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rebus formazione. Rossi va verso la conferma in regia. Biagi pronto, ballottaggi in attacco

