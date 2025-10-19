Rebibbia | la Città invisibile al Teatro Olimpico il 22 ottobre ore 11 | 30

Rebibbia: la Città invisibile Spettacolo teatrale multimediale ispirato alle Opere di Italo Calvino con i detenuti, ex detenuti e il Personale della Polizia Penitenziaria Regia di Laura Andreini e Francesca Di Giuseppe Teatro Olimpico – Piazza Gentile da Fabriano 17 – Roma – 22 ottobre 2025 ore 11:30 “ Rebibbia: la Città invisibile ” è uno spettacolo teatrale multimediale che verrà presentato al Teatro Olimpico di Roma il 22 ottobre 2025 alle ore 11:30 nell’ambito della Festa del Cinema di Roma. Lo spettacolo nasce dai Laboratori d’Arte in carcere e si ispira all’opera di Italo Calvino in occasione del 40°anniversario della scomparsa del grande Autore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

