Rebibbia | la Città invisibile al Teatro Olimpico il 22 ottobre ore 11 | 30
Rebibbia: la Città invisibile Spettacolo teatrale multimediale ispirato alle Opere di Italo Calvino con i detenuti, ex detenuti e il Personale della Polizia Penitenziaria Regia di Laura Andreini e Francesca Di Giuseppe Teatro Olimpico – Piazza Gentile da Fabriano 17 – Roma – 22 ottobre 2025 ore 11:30 “ Rebibbia: la Città invisibile ” è uno spettacolo teatrale multimediale che verrà presentato al Teatro Olimpico di Roma il 22 ottobre 2025 alle ore 11:30 nell’ambito della Festa del Cinema di Roma. Lo spettacolo nasce dai Laboratori d’Arte in carcere e si ispira all’opera di Italo Calvino in occasione del 40°anniversario della scomparsa del grande Autore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ETIAM NOS CIVES ROMANI SUMUS, anche noi siamo cittadini romani. Il mio intervento all’Assemblea capitolina di Roma Capitale sul tema dell’emergenza carceraria, che si è svolta martedì 23 settembre scorso qui a Rebibbia. Erano 11 anni che non parlav - facebook.com Vai su Facebook