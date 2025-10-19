Reazione a Catena 19 ottobre 2025 | le Tre Stagioni

Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 19 ottobre 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it © Ascoltitv.it - Reazione a Catena 19 ottobre 2025: le Tre Stagioni

“Reazione a Catena” vince il preserale e raggiunge il 26,3% di share, superando i 4 milioni di spettatori (4.224). #AscoltiTv - X Vai su X

Nella puntata di ieri di "Reazione a catena", il popolare quiz pre-serale di Rai Uno, tre residenti di Valgrana, Eva Viano, Oscar Rivero e Danilo Ponzo, hanno avuto l'opportunità di partecipare, condividendo un'esperienza significativa nonostante la sconfitta. - facebook.com Vai su Facebook

Reazione a Catena, magro epilogo per le Tre Stagioni e sui social parte lo sfottò: "Ridono troppo senza motivo" - Le campionesse hanno messo a segno un'altra vittoria ma sui social si ironizza sulla cifra: "Con 90 euro a testa potranno darsi alla pazza gioia". Lo riporta libero.it

Reazione a Catena 18 ottobre 2025: le Tre Stagioni - Il gioco di Rai1, anche quest'anno condotto da Pino Insegno, ha visto confermarsi campionesse le Tre Stagioni di Novara, t ... msn.com scrive

Chi sono le Tre Stagioni, campionesse di “Reazione a catena” - In carica dal 5 ottobre, sono solari e stanno appassionando il pubblico di Rai1. Riporta sorrisi.com