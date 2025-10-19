Re Carlo come ha reagito alla decisione di Andrea di rinunciare ai titoli reali
Con una nota stampa, il Principe Andrea ha annunciato che rinuncerà a tutti i titoli e le onoreficenze reali a causa dei “danni reputazionali” da lui causati alla Famiglia Reale. Il Duca di York è infatti coinvolto in una lunga serie di scandali a sfondo sessuale, e la decisione è molto influenzata dalla pubblicazione di alcuni recenti scambi di email tra lui e Jeffrey Epstein. Re Carlo, che ha avuto un lungo confronto con suo fratello prima che la rinuncia fosse resa nota, sarebbe molto sollevato dall’esito della controversia. Come ha reagito Carlo alla decisione di Andrea. Re Carlo avrebbe giocato un ruolo chiave nella decisione del Principe Andrea di rinunciare a tutti i suoi titoli reali. 🔗 Leggi su Dilei.it
