di Laura Valdesi SIENA "Qui ho raccolto pezzi della mia vita. Sono tutte cose vere, che erano custodite in un box. Non le vedeva nessuno, ora invece le potranno guardare tutti". Orgoglioso, Aceto. Di nuovo protagonista. Ancora una volta il ’primo’ a tracciare (chissà) la strada realizzando un piccolo museo dove racconta una carriera strepitosa fino al record, tuttora imbattuto, di 14 Palii vinti. Scorrono in uno schermo le Carriere che, ricorda l’amico di sempre Franco Masoni, l’hanno reso "amato e odiato. Un personaggio comunque sui generis". "Comandavano i dirigenti un tempo, adesso i fantini", ripete fra un saluto e l’altro Aceto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Re’ Aceto apre il suo museo privato: "Presto si gira il film sulla mia vita"