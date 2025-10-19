Ravenna – Arezzo 0-3 Arezzo spietato al Benelli | prova di forza e primato solitario
Nella sfida al vertice tra Ravenna e Arezzo sono gli amaranto a prendersi l’intera posta in palio con una prestazione impeccabile. La squadra di Bucchi prende le redini del gioco sin dai primi minuti, provando a creare pericoli soprattutto con le giocate dei due esterni Tavernelli e Pattarello. La prima occasione, però, è per i padroni di casa: Luciani impegna Venturi in una respinta. Al 35’ Bucchi è costretto a sostituire Mawuli, infortunatosi da solo dopo un brutto appoggio del piede; al suo posto entra Iaccarino. Il Ravenna ci prova con Tenkorang, che di testa mette a lato. L’Arezzo manovra e tenta di essere pericoloso, ma la difesa giallorossa riesce a chiudere prima che gli avanti amaranto possano tirare. 🔗 Leggi su Lortica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ravenna-Arezzo, l'ex della partita costretto al cambio: infortunio al 35' https://tinyurl.com/3fzh9ysv - facebook.com Vai su Facebook
Big match tra Ravenna e Arezzo al Benelli, possibili modifiche alla viabilità domenica - X Vai su X
Ravenna, big-match pieno di dolori: al Benelli passa l’Arezzo (0-3) - match amarissimo per il Ravenna: la sfida tra prime della classe è dell’Arezzo, che passa 0- corriereromagna.it scrive
Ravenna-Arezzo: diretta live e risultato in tempo reale - Arezzo di Domenica 19 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Come scrive calciomagazine.net
Calcio, lo scontro al vertice è dell'Arezzo: pesante 0-3 incassato dal Ravenna al Benelli - Domenica da dimenticare per il Ravenna, che dopo sette hurrà consecutivi perde 3- Si legge su ravennatoday.it