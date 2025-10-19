Nella sfida al vertice tra Ravenna e Arezzo sono gli amaranto a prendersi l’intera posta in palio con una prestazione impeccabile. La squadra di Bucchi prende le redini del gioco sin dai primi minuti, provando a creare pericoli soprattutto con le giocate dei due esterni Tavernelli e Pattarello. La prima occasione, però, è per i padroni di casa: Luciani impegna Venturi in una respinta. Al 35’ Bucchi è costretto a sostituire Mawuli, infortunatosi da solo dopo un brutto appoggio del piede; al suo posto entra Iaccarino. Il Ravenna ci prova con Tenkorang, che di testa mette a lato. L’Arezzo manovra e tenta di essere pericoloso, ma la difesa giallorossa riesce a chiudere prima che gli avanti amaranto possano tirare. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ravenna – Arezzo 0-3 Arezzo spietato al Benelli: prova di forza e primato solitario