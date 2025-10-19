Il massimo possibile. Marco Bezzecchi ci ha provato a trionfare nel GP d’Australia, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island, il romagnolo era reduce dal trionfo nella Sprint Race, ma doveva fare i conti con una grande difficoltà: affrontare un doppio long lap penalty dopo quanto accaduto a Mandalika (Indonesia). Il crash provocato nella gara indonesiana, con Marc Marquez a farne le spese, è costato non poco in questo round. Bezzecchi ha fatto tutto quello che poteva: partire forte e provare a prendersi del margine, dovendo scontare le due sanzioni entro uno slot temporale preciso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Raul Fernandez batte Di Giannantonio e Bezzecchi nel GP d’Australia, altra caduta per Bagnaia