Rare Flavours – Gusti inconsueti il potere salvifico del cibo

“È tutto sempre più grande, ma a me sembra ogni giorno più piccolo” Risuona la malinconia in questa confessione con cui Tai lascia emergere la sua visione del mondo, mentre cucina con il suo amico Rubin. La cucina del suo chiosco in una strada di Mumbai è scenario di questa condivisione culinaria, mentre il mondo scorre rapido davanti a loro, un essere famelico che pare voler fagocitare la libertà di godersi lentamente vita. Una riflessione, quella di Tai, che coglie l’essenza di Rare Flavours – Gusti Inconsueti, storia on the road con cui Ram V e Felipe Andrade ci stimolano alla riflessione, viziandoci con la cucina indiana. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Rare Flavours – Gusti inconsueti, il potere salvifico del cibo

News recenti che potrebbero piacerti

ORCHidea 2025 – Mostra Mercato Pistoia, Centro MATI 1909 https://tinyurl.com/orchidea-2025 Sabato 11 e domenica 12 ottobre Torna la X edizione di ORCHidea, l’evento che celebra la bellezza delle orchidee e delle piante rare! Vivaisti d’ecce - facebook.com Vai su Facebook

Rare flavours: un viaggio tra mitologia e arte culinaria indiane - Ram V è una delle voci narrative più fresche, talentuose e interessanti dell’attuale generazione di autori del panorama a fumetti statunitensi. Da lospaziobianco.it

Rare Flavours, recensione: la cucina come metafora dell'esistenza - Studios ovvero Rare Flavours un viaggio narrativo e sensoriale nel cuore dell’India che unisce thriller ... Riporta msn.com