Rappresentiamo una Nazione che conta La lezione di Meloni alla Schlein

19 ott 2025

Il botta e risposta tra Elly Schlein e Giorgia Meloni prosegue anche a ventiquattro ore di distanza dalle accuse mosse dalla segretaria nazionale del Partito Democratico, ieri ospite del Congresso del Pse ad Amsterdam, nei confronti del governo nazionale di centrodestra. " La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l'estrema destra è al governo ", aveva tuonato la segretaria dem all'Internazionale dei socialisti europei mentre si riferiva all'attentato a Sigfrido Ranucci. " Il fatto è che l'estrema destra, quando è al governo, non si occupa dei bisogni fondamentali della nostra gente ", aveva proseguito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

