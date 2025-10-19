Una volta, la Gioconda sparì nella fodera del cappotto di un imbianchino. Oggi i ladri scappano in scooter, ma il risultato non cambia: quando fanno una rapina al Louvre è sempre spettacolare. Stamattina, il celebre sito museale di Parigi, uno dei più visitati e sorvegliati al mondo, è stato teatro di un colpo audace che ha portato al furto di nove preziosi gioielli appartenuti a Napoleone Bonaparte e all’imperatrice. Il museo è rimasto chiuso per l’intera giornata mentre le autorità hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dei fatti. A rendere nota la notizia è stata la ministra della Cultura francese Rachida Dati, che attraverso un messaggio sui social ha confermato l’accaduto: “ Questa mattina si è verificata una rapina all’apertura. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Rapina shock al Louvre: i ladri rubano i gioielli di Napoleone e scappano in scooter