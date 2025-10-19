Rapina da film al Louvre | rubati nove gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice in soli sette minuti
Colpo clamoroso questa mattina, domenica 19 ottobre, al Museo del Louvre. Tre uomini incappucciati sono riusciti a introdursi all’interno della celebre Galleria d’Apollon e a portare via nove preziosi gioielli appartenenti alla collezione di Napoleone e dell’imperatrice Eugenia. A confermare la notizia è stato il ministero della Cultura francese. “Questa mattina si è verificata una rapina all’apertura – ha dichiarato in un tweet la ministra Rachida Dati –. Non si sono registrati feriti. Sono sul posto insieme al personale del museo e alla polizia. Le indagini sono in corso”. La corona dell’imperatrice ritrovata rotta fuori dal museo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
