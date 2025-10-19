Rapina al museo del Louvre rubati gioielli di Napoleone Ritrovata la corona dell' Imperatrice Ladri in fuga su uno scooter
Una rapina spettacolare ha scosso il Museo del Louvre di Parigi questa mattina, domenica 19 ottobre. Tre uomini incappucciati sono riusciti a penetrare all'interno della celebre galleria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Altre letture consigliate
Rapina al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Lo rende noto il ministero della Cultura francese. I ladri, secondo i media, sarebbero fuggiti con i gioielli di Napoleone. Tutti gli aggiornamenti su Repubblica #Rep #Parigi #Louvre - facebook.com Vai su Facebook
Francia: rapina al museo Louvre, rubati gioielli di Napoleone - X Vai su X
Rapina al Louvre, 'rubati i gioielli di Napoleone'. Usato un montacarichi, chiuso il museo - Rapina al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Lo riporta ansa.it
Rapina al Louvre, rubati i gioielli di Napoleone. Il museo chiude per l'intera giornata - In base alle prime testimonianza raccolte sul posto, gli autori del furto potrebbero aver ... Segnala huffingtonpost.it
Rapina al Louvre, chiuso il museo. "Rubati gioielli della collezione di Napoleone" - Secondo quanto riportano i media francesi i ladri, incapucciati, si sono introdotti dal lato dell'edificio che guarda la Senna, dove sono in corso dei lavori. Scrive msn.com