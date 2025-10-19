Rapina al Louvrechiusura straordinaria

11.31 Chiuso a Parigi il museo del Louvre, che ospita tra le moltissime preziose opere anche la Gioconda di Leonardo. "Questa mattina si è verificata una rapina all'apertura", ha scritto su X la ministra francese della Cultura Dati, che poi si è recata sul posto. Pochi dettagli, si sa che non ci sono persone ferite. "Uno o più malfattori sono entrati nel museo", si apprende da fonti vicine a Dati. Secondo Le Parisien rubati 9 pezzi dei gioielli di Napoleone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

