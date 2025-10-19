Colpo da film in pieno giorno al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. " Questa mattina si è verificata una rapina all'apertura - le parole della ministra della Cultura francese, Rachida Dati, sui social - Non si sono registrati feriti. Io sono presente sul posto insieme al personale del museo e alla polizia. Le indagini sono in corso ". I ladri che si sono introdotti questa mattina al Museo del Louvre, a Parigi, sono fuggiti con i gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice, tra cui una collana, una spilla e una tiara, riferiscono i media francesi. I gioielli erano in mostra nelle vetrine dedicate a Napoleone e i Sovrani francesi nella Galleria d'Apollon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rapina al Louvre, rubato il tesoro di Napoleone, poi la fuga in scooter. "Ritrovati due gioielli su nove"