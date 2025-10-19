Rapina al Louvre rubato il tesoro di Napoleone poi la fuga in scooter Ritrovati due gioielli su nove
Colpo da film in pieno giorno al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. " Questa mattina si è verificata una rapina all'apertura - le parole della ministra della Cultura francese, Rachida Dati, sui social - Non si sono registrati feriti. Io sono presente sul posto insieme al personale del museo e alla polizia. Le indagini sono in corso ". I ladri che si sono introdotti questa mattina al Museo del Louvre, a Parigi, sono fuggiti con i gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice, tra cui una collana, una spilla e una tiara, riferiscono i media francesi. I gioielli erano in mostra nelle vetrine dedicate a Napoleone e i Sovrani francesi nella Galleria d'Apollon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
