Rapina al Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Lo rende noto il ministero della Cultura francese. I ladri avrebbero rubato nove pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice tra cui una collana, una spilla e una tiara, ritrovata successivamente all’esterno del museo. Lo rivelano fonti di Le Parisien. Secondo tali fonti, si tratta della corona dell’imperatrice. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Rapina al Louvre, rubati in 7 minuti i gioielli "inestimabili" di Napoleone. I ladri hanno usato un montacarichi, panico tra i visitatori

