Rapina al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Lo rende noto il ministero della Cultura francese. I ladri avrebbero rubato nove pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice, tra cui una collana, una spilla e una tiara. Lo riferisce Le Parisien. I gioielli erano in mostra nelle vetrine dedicate a Napoleone e i Sovrani francesi nella Galleria. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Rapina al Louvre, rubati i gioielli di Napoleone. I ladri hanno usato un montacarichi, chiuso il museo