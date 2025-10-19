Rapina al Louvre rubati i gioielli di Napoleone I ladri hanno usato un montacarichi chiuso il museo
Rapina al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Lo rende noto il ministero della Cultura francese. I ladri avrebbero rubato nove pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice, tra cui una collana, una spilla e una tiara. Lo riferisce Le Parisien. I gioielli erano in mostra nelle vetrine dedicate a Napoleone e i Sovrani francesi nella Galleria. 🔗 Leggi su Feedpress.me
