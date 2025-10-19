Rapina al Louvre rubati i gioielli di Napoleone | a quanto ammonta il valore
Moderni Lupin hanno sottratto beni preziosi al museo del Louvre di Parigi. Il furto, realizzato nella mattinata di domenica 19 ottobre 2025, è stato confermato dal direttore del museo. I giornali locali riportano la chiusura straordinaria e l ‘evacuazione di tutti i visitatori. La conferma di ciò che è stato sottratto arriva invece da Le Parisien, uno dei principali quotidiani parigini, che racconta di una rocambolesca fuga a bordo di uno scooter intorno alle 9:30. Sarebbero stati portati via dei gioielli, parte della collezione dei “Gioielli della Corona”. La collezione, ospitata al Louvre, metteva in mostra pezzi legati alla storia imperiale francese, tra cui ornamenti del corredo personale di Napoleone Bonaparte e dei suoi familiari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
