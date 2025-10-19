Rapina al Louvre rubati 9 gioielli di Napoleone ladri entrati con un montacarichi nella galleria Apollo il furto compiuto in 7 minuti
I banditi, con il volto coperto, avrebbero fatto irruzione nel museo dal lato che affaccia sulla Senna, un’area attualmente interessata da lavori. Approfittando del cantiere, i malviventi hanno posizionato un montacarichi accanto a una sala della galleria di Apollo, dove si trovano custoditi i gioie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
