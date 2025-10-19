Rapina al Louvre ritrovata la corona dell’Imperatrice Eugenia | fu l’ultima corona sulla testa di un francese
Tra i tesori trafugati questa mattina da un commando di ladri, al Louvre, c’è anche la corona dell’ imperatrice Eugenia, che è stata ritrovata, in condizioni pessime, almeno secondo quanto rivelano le fonti. Evidentemente, si tratta di un oggetto dalla vita sfortunata. Questo gioiello racconta una storia di potere, esilio e sopravvivenza e rappresenta non solo un capolavoro di oreficeria, ma anche un’anomalia storica. La corona fu realizzata per Eugenia de Montijo, imperatrice consorte di Napoleone III di Francia, in un periodo storico complesso per la monarchia francese. Ciò che rende particolare questa vicenda è un paradosso singolare: nonostante suo marito non sia mai stato formalmente incoronato, la corona per l’imperatrice venne ugualmente commissionata e realizzata, testimoniando l’importanza simbolica attribuita al ruolo di Eugenia nella corte imperiale. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Altre letture consigliate
Local Team. . LIVE Parigi, rapina al Louvre - facebook.com Vai su Facebook
Francia: rapina al museo Louvre, rubati gioielli di Napoleone - X Vai su X
Rapina al museo del Louvre, rubati gioielli di Napoleone. Ritrovata la corona dell'Imperatrice. Ladri in fuga su uno scooter - Una rapina spettacolare ha scosso il Museo del Louvre di Parigi questa mattina, domenica 19 ottobre. Si legge su ilmattino.it
Parigi, clamorosa rapina al Museo del Louvre. Rubati i gioielli di Napoleone, in sette minuti - Un colpo che ha dell'incredibile, eseguito con una precisione chirurgica. rtl.it scrive
Rapina al Louvre, rubati i gioielli di Napoleone e della corona francese: colpo da film in 7 minuti - Comando di uomini incappucciati entra dalla Senna e svuota parte della Galleria Apollo. Riporta laprovinciadivarese.it