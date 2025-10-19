Tra i tesori trafugati questa mattina da un commando di ladri, al Louvre, c’è anche la corona dell’ imperatrice Eugenia, che è stata ritrovata, in condizioni pessime, almeno secondo quanto rivelano le fonti. Evidentemente, si tratta di un oggetto dalla vita sfortunata. Questo gioiello racconta una storia di potere, esilio e sopravvivenza e rappresenta non solo un capolavoro di oreficeria, ma anche un’anomalia storica. La corona fu realizzata per Eugenia de Montijo, imperatrice consorte di Napoleone III di Francia, in un periodo storico complesso per la monarchia francese. Ciò che rende particolare questa vicenda è un paradosso singolare: nonostante suo marito non sia mai stato formalmente incoronato, la corona per l’imperatrice venne ugualmente commissionata e realizzata, testimoniando l’importanza simbolica attribuita al ruolo di Eugenia nella corte imperiale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Rapina al Louvre, ritrovata la corona dell’Imperatrice Eugenia: fu l’ultima corona sulla testa di un francese