Rapina al Louvre | nel bottino gioielli di Napoleone e dei sovrani francesi
Da Parigi è appena arrivata la notizia che sta rimbalzando in tutto il mondo: nella mattina odierna è stata compiuta una rapina al Louvre. Rapina il Louvre: due malviventi si sono introdotti nella Galleria D’Apollon. Il furto nel museo più visitato al mondo è stato effettuato all’apertura nella giornata odierna, 19 ottobre quando due malviventi a volto coperto si sono introdotti nella Galleria D’Apollon da un ingresso secondario, rompendo le vetrine e tramite un montacarichi secondo quanto riportato da Le Figaro sono arrivati al primo piano. Sulle pagine di Le Parisien si legge che i criminali hanno distrutto in soli sette minuti le teche dei gioielli appartenuti a Napoleone ed i sovrani francesi: nel bottino ci sarebbero una collana, una spilla ed una tiara. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
