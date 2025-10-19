Rapina al Louvre malviventi assaltano museo parigino e portano via i gioielli di Napoleone

"Questa mattina è avvenuta una rapina all'apertura del museo del Louvre" ha annunciato la ministra della cultura francese. Secondo le prime informazioni, i rapinatori avrebbero fatto sparire alcuni importanti pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice. Il Museo chiuso per tutto il giorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Rapina al Louvre, malviventi assalto museo parigino e portano via i gioielli di Napoleone - "Questa mattina è avvenuta una rapina all'apertura del museo del Louvre" ha annunciato la ministra della cultura francese ... Riporta fanpage.it

La rapina e i colpi di mitra: due feriti, grave un carabiniere in pensione. Catturato il malvivente - È di due feriti, il rapinatore e un carabiniere in pensione di 75 anni che lo ha bloccato, il bilancio della rapina a mano armata compiuta questa mattina, intorno ... Si legge su ilmattino.it