Parigi, 19 ottobre 2025 – Domenica turbolenta al Louvre di Parigi. Il museo è stato chiuso poco dopo l’apertura per una rapina. Lo comunica il ministero della Cultura francese, senza tuttavia confermare il furto di opere d’arte, riportato invece dai media francesi. “Non si sono registrati feriti”, si limita a far sapere la ministra Rachida Dati. “Io sono sul posto con il personale e la polizia”, aggiunge. Contattati dall’Afp, i collaboratori della ministra non hanno fornito dettagli. "Rubati gioielli di Napoleone”. Secondo Le Parisien, i criminali si sono introdotti nell'edificio dal lato della Senna, dove sono in corso lavori edili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rapina al Louvre in pieno giorno. “Rubati i gioielli di Napoleone”. Il museo di Parigi chiuso