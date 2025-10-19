Rapina al Louvre in pieno giorno Rubati gioielli della collezione di Napoleone
Colpo da film in pieno giorno al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. "Questa mattina si è verificata una rapina all'apertura - afferma la ministra della Cultura francese, Rachida Dati, sui social - Non si sono registrati feriti. Io sono presente sul posto insieme al personale del museo e alla polizia. Le indagini sono in corso". I ladri che si sono introdotti questa mattina al Museo del Louvre, a Parigi, sono fuggiti con i gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice, tra cui una collana, una spilla e una tiara. Lo riferisce Le Parisien. I gioielli erano in mostra nelle vetrine dedicate a Napoleone e i Sovrani francesi nella Galleria d'Apollon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Rapina al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Lo rende noto il ministero della Cultura francese. I ladri, secondo i media, sarebbero fuggiti con i gioielli di Napoleone. Tutti gli aggiornamenti su Repubblica #Rep #Parigi #Louvre - facebook.com Vai su Facebook
Francia: rapina al museo Louvre, rubati gioielli di Napoleone - X Vai su X
Rapina in pieno giorno al Louvre, rubati i gioielli della collezione di Napoleone - L escalier helicoidal, descend du niveau de la cour Napoleon a celui du hall d accueil du Grand Louvre. Secondo msn.com
Rapina in pieno giorno al Louvre: polizia sul posto, chiuso il museo - Lo ha confermato la ministra della Cultura, sul posto insieme alla polizia ... Si legge su europa.today.it
Rapina al Louvre, ladri in azione in pieno giorno - Il Museo è stato chiuso e sul posto è giunta anche la ministra della cultura Rachida Dati ... Riporta rsi.ch