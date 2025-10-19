Rapina al Louvre in pieno giorno Rubati gioielli della collezione di Napoleone

Ilgiornale.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo da film in pieno giorno al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. "Questa mattina si è verificata una rapina all'apertura - afferma la ministra della Cultura francese, Rachida Dati, sui social - Non si sono registrati feriti. Io sono presente sul posto insieme al personale del museo e alla polizia. Le indagini sono in corso". I ladri che si sono introdotti questa mattina al Museo del Louvre, a Parigi, sono fuggiti con i gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice, tra cui una collana, una spilla e una tiara. Lo riferisce Le Parisien. I gioielli erano in mostra nelle vetrine dedicate a Napoleone e i Sovrani francesi nella Galleria d'Apollon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

rapina al louvre in pieno giorno rubati gioielli della collezione di napoleone

© Ilgiornale.it - Rapina al Louvre in pieno giorno. "Rubati gioielli della collezione di Napoleone"

Contenuti che potrebbero interessarti

rapina louvre pieno giornoRapina in pieno giorno al Louvre, rubati i gioielli della collezione di Napoleone - L escalier helicoidal, descend du niveau de la cour Napoleon a celui du hall d accueil du Grand Louvre. Secondo msn.com

Rapina in pieno giorno al Louvre: polizia sul posto, chiuso il museo - Lo ha confermato la ministra della Cultura, sul posto insieme alla polizia ... Si legge su europa.today.it

Rapina al Louvre, ladri in azione in pieno giorno - Il Museo è stato chiuso e sul posto è giunta anche la ministra della cultura Rachida Dati ... Riporta rsi.ch

Cerca Video su questo argomento: Rapina Louvre Pieno Giorno