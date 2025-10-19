Rapina al Louvre in 7 minuti ecco come hanno fatto i ladri ad entrare Il montacarichi e la fuga in scooter

Sette minuti. Tre banditi arrivati e fuggiti in scooter. Armati con piccole motoseghe e incappucciati. L'ingresso con un montacarichi da traslochi. In pieno giorno. Con la struttura piena di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Rapina al Louvre in 7 minuti, ecco come hanno fatto i ladri ad entrare. Il montacarichi e la fuga in scooter

