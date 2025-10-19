Rapina al Louvre durante l’orario di apertura | museo chiuso e polizia sul posto

ABBONATI A DAYITALIANEWS Furto in pieno giorno. Questa mattina, domenica 19 ottobre, il Museo del Louvre a Parigi è stato teatro di una rapina durante l’orario di apertura. La notizia è stata confermata dalla ministra della Cultura francese, Rachida Dati, tramite un post sui social: “Questa mattina si è verificata una rapina al Louvre. Non risultano feriti. Sono sul posto insieme al personale del museo e alla polizia. Le indagini sono in corso”, ha dichiarato la ministra. Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

