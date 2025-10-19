Rapina al Louvre di Parigi il colpo | sette minuti di audacia

Rapina al Louvre di Parigi: il colpo del secolo nella culla dell’arte. Cos’è accaduto. Una domenica mattina che doveva essere come tante altre si è trasformata in una delle giornate più incredibili della storia del Museo del Louvre. Un gruppo di ladri, organizzato con precisione militare, ha messo a segno un colpo spettacolare rubando nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone. Leggi anche Helena Prestes e Javier incantano: la prima sfilata insieme Il Corriere rivela: “all’interno tutti correvano e davano colpi sulle porte vetrate per uscire”. L’operazione è durata meno di sette minuti. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Rapina al Louvre di Parigi, il colpo: sette minuti di audacia

Contenuti che potrebbero interessarti

Rapina al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Lo rende noto il ministero della Cultura francese. I ladri, secondo i media, sarebbero fuggiti con i gioielli di Napoleone. Tutti gli aggiornamenti su Repubblica #Rep #Parigi #Louvre - facebook.com Vai su Facebook

Francia: rapina al museo Louvre, rubati gioielli di Napoleone - X Vai su X

Rapina al Louvre, rubati gioielli «inestimabili» di Napoleone e dell'Imperatrice: il colpo in 7 minuti e la fuga in scooter - Rubati i gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice Eugenia dal valore inestimabile. Lo riporta msn.com

Rapina al Louvre di Parigi, il colpo: sette minuti di audacia - Una domenica mattina che doveva essere come tante altre si è trasformata in una delle giornate più incredibili della storia del Museo del Louvre. Segnala 361magazine.com

Rapina al museo del Louvre, rubati gioielli di Napoleone. Ritrovata la corona dell'Imperatrice. Ladri in fuga su uno scooter - Una rapina spettacolare ha scosso il Museo del Louvre di Parigi questa mattina, domenica 19 ottobre. Scrive ilmattino.it