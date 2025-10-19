Rapina al Louvre chiuso il museo Rubati gioielli della collezione di Napoleone

Rapina al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Lo rende noto il ministero della Cultura francese. "Questa mattina si è verificata una rapina all'apertura - afferma in un tweet la ministra, Rachida Dati - Non si sono registrati feriti. Io sono presente sul posto insieme al personale del museo e alla polizia. Le indagini sono in corso". I ladri che si sono introdotti questa mattina al Museo del Louvre, a Parigi, sono fuggiti con gioielli. Secondo Le Parisien, i criminali, incappucciati, sono riusciti a introdursi nel museo dal lato dell'edificio che guarda la Senna, dove sono attualmente in corso alcuni lavori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

