Parigi, 19 ottobre 2025 – Domenica turbolenta al Louvre di Parigi. Il museo è stato chiuso poco dopo l’apertura per una rapina. Lo comunica il ministero della Cultura francese, senza tuttavia indicare chi sia stato rapinato. In ogni caso “non si sono registrati feriti”, fa sapere la ministra Rachida Dati. “Io sono sul posto con il personale e la polizia”, aggiunge. Indagini in corso. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rapina al Louvre: chiuso il museo di Parigi