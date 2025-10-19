Rapina al Louvre | chiuso il museo di Parigi Rubati i gioielli di Napoleone
Parigi, 19 ottobre 2025 – Domenica turbolenta al Louvre di Parigi. Il museo è stato chiuso poco dopo l’apertura per una rapina. Lo comunica il ministero della Cultura francese, senza tuttavia confermare il furto di opere d’arte, riportato dai media francesi. “Non si sono registrati feriti”, si limita a far sapere la ministra Rachida Dati. “Io sono sul posto con il personale e la polizia”, aggiunge. Contattati dall’Afp, i collaboratori della ministra non hanno fornito dettagli. Secondo Le Parisien, i criminali si sono introdotti nell'edificio dal lato della Senna, dove sono in corso lavori edili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
