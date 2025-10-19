Rapina al Louvre | chiuso il museo di Parigi Rubati i gioielli di Napoleone

Quotidiano.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parigi, 19 ottobre 2025 – Domenica turbolenta al  Louvre di Parigi. Il museo è stato chiuso poco dopo l’apertura per una rapina. Lo comunica il ministero della Cultura francese, senza tuttavia confermare il furto di opere d’arte, riportato dai media francesi.  “Non si sono registrati feriti”, si limita a far sapere la ministra  Rachida Dati. “Io sono sul posto con il personale e la polizia”, aggiunge.  Contattati dall’Afp, i collaboratori della ministra non hanno fornito dettagli.  Secondo Le Parisien, i criminali si sono introdotti nell'edificio dal lato della Senna, dove sono in corso lavori edili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

rapina al louvre chiuso il museo di parigi rubati i gioielli di napoleone

© Quotidiano.net - Rapina al Louvre: chiuso il museo di Parigi. “Rubati i gioielli di Napoleone”

News recenti che potrebbero piacerti

rapina louvre chiuso museoRapina al Louvre, chiuso il museo. "Rubati gioielli della collezione di Napoleone" - Secondo quanto riportano i media francesi i ladri, incapucciati, si sono introdotti dal lato dell'edificio che guarda la Senna, dove sono in corso dei lavori. Scrive msn.com

rapina louvre chiuso museoRapina al museo del Louvre, resterà chiuso per tutta la giornata. Ministro e polizia sul posto - Rapina al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Segnala corriereadriatico.it

rapina louvre chiuso museoParigi, rapina al Louvre: indagini in corso. Il museo resta chiuso - A rendere noto l'accaduto è stato il ministero della Cultura francese. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Rapina Louvre Chiuso Museo