Rapina al Louvre a Parigi rubati gioielli di Napoleone | ladri in fuga Chiuso il museo
La ministra della Cultura francese, Rachida Dati, ha reso noto che questa mattina, all’apertura del Museo Louvre a Parigi, si è verificata una rapina. Nessuno è rimasto ferito e sul posto è arrivata la polizia, insieme alla stessa Dati e al personale del museo. “Le indagini sono in corso”, ha aggiunto la Ministra in un post sul social X. Il Museo del Louvre ha annunciato sempre su X che rimarrà chiuso oggi “per motivi eccezionali”.???? Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.???? The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Rapina al museo del Louvre di Parigi, resterà chiuso per tutta la giornata. Ministro e polizia sul posto Vai su Facebook
Rapina al Louvre, 'rubati i gioielli di Napoleone'. Usato un montacarichi, chiuso il museo - Rapina al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Scrive ansa.it
Rapina al museo del Louvre, rubati «gioielli collezione di Napoleone e dell'Imperatrice». Ladri in fuga su uno scooter - Rapina al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Scrive ilmattino.it
Rapina al Louvre, chiuso il museo. "Rubati gioielli della collezione di Napoleone" - Rapina al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Si legge su msn.com