Rapina al Louvre a Parigi rubati gioielli di Napoleone | chiuso il museo
La ministra della Cultura francese, Rachida Dati, ha reso noto che questa mattina, all’apertura del Museo Louvre a Parigi, si è verificata una rapina. Nessuno è rimasto ferito e sul posto è arrivata la polizia, insieme alla stessa Dati e al personale del museo. “Le indagini sono in corso”, ha aggiunto la Ministra in un post sul social X. Il Museo del Louvre ha annunciato sempre su X che rimarrà chiuso oggi “per motivi eccezionali”. https:x.comMuseeLouvrestatus1979829326112858152 Ladri in fuga: rubati gioielli di Napoleone. I ladri che si sono introdotti questa mattina al Museo del Louvre, a Parigi, sono fuggiti con gioielli. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
Rapina al museo del Louvre, rubati «gioielli collezione di Napoleone e dell'Imperatrice» - Rapina al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Come scrive ilmessaggero.it
Parigi, rapina al Louvre: rubati gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice - Rapina al museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. msn.com scrive
Rapina al Louvre a Parigi, chiuso il museo. Indaga la polizia - La ministra della Cultura francese, Rachida Dati, ha reso noto che questa mattina, all'apertura del Museo Louvre a Parigi, si è verificata una rapina. Scrive lapresse.it