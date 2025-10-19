Rapina al Louvre a Parigi rubati gioielli di Napoleone | chiuso il museo

La ministra della Cultura francese, Rachida Dati, ha reso noto che questa mattina, all’apertura del Museo Louvre a Parigi, si è verificata una rapina. Nessuno è rimasto ferito e sul posto è arrivata la polizia, insieme alla stessa Dati e al personale del museo. “Le indagini sono in corso”, ha aggiunto la Ministra in un post sul social X. Il Museo del Louvre ha annunciato sempre su X che rimarrà chiuso oggi “per motivi eccezionali”. https:x.comMuseeLouvrestatus1979829326112858152 Ladri in fuga: rubati gioielli di Napoleone. I ladri che si sono introdotti questa mattina al Museo del Louvre, a Parigi, sono fuggiti con gioielli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

