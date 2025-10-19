Ranucci zittisce i sinistri e sgretola il teorema delle responsabilità morali | Starei coi piedi per terra Non credo a mandanti politici ma a un’azione della criminalità
Mentre la sinistra continua ad affannarsi a costruire un teorema politico sull’attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci, puntando il dito contro presunte atmosfere illiberali, governi anti-democratici e in generale un “clima d’odio” diffuso dalla politica e a danno della libertà di stampa – ignorando forzatamente la pronta e unanime condanna e solidarietà espressa da premier esecutivo tutto nell’immediatezza della notizia dell’attentato a Sigfrido Ranucci – è lo stesso conduttore di Report a smontare la narrazione ideologica. E lo fa intervenendo a In mezz’ora su Rai Tre, riportano la vicenda alla sua drammatica e complessa realtà: a partire dall’escludere e rinnegare facili strumentalizzazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
