Ranucci zittisce i sinistri e sgretola il teorema delle responsabilità morali | Starei coi piedi per terra Non credo a mandanti politici ma a un’azione della criminalità

Secoloditalia.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre la sinistra continua ad affannarsi a costruire un teorema politico sull’attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci, puntando il dito contro presunte atmosfere illiberali, governi anti-democratici e in generale un “clima d’odio” diffuso dalla politica e a danno della libertà di stampa – ignorando forzatamente la pronta e unanime condanna e solidarietà espressa da premier esecutivo tutto nell’immediatezza della notizia dell’attentato a Sigfrido Ranucci – è lo stesso conduttore di Report a smontare la narrazione ideologica. E lo fa intervenendo a In mezz’ora su Rai Tre, riportano la vicenda alla sua drammatica e complessa realtà: a partire dall’escludere e rinnegare facili strumentalizzazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

ranucci zittisce i sinistri e sgretola il teorema delle responsabilit224 morali starei coi piedi per terra non credo a mandanti politici ma a un8217azione della criminalit224

© Secoloditalia.it - Ranucci zittisce i sinistri e sgretola il teorema delle responsabilità morali: “Starei coi piedi per terra. Non credo a “mandanti” politici ma a un’azione della criminalità”

Argomenti simili trattati di recente

Giallo Ranucci sul passaggio dalla Rai a La7. La rete di Cairo fa la nazionale della sinistra - Sigfrido Ranucci sarebbe pronto a sbarcare su La7, come aveva anticipato Dagospia. Scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Ranucci Zittisce Sinistri Sgretola