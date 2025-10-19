Ranucci sui social video fake Donzelli Il deputato | Odio su di me
(Adnkronos) – "Non so chi si sia messo a perdere del tempo così, ma trovo ignobile e pericoloso che qualcuno abbia creato un video con l'intelligenza artificiale completamente falso per attribuirmi dichiarazioni mai fatte sul grave attentato di cui è stato vittima Ranucci. A individuare i responsabili penseranno gli inquirenti, in seguito alla denuncia che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
"Solidarietà al giornalista italiano Sigfrido Ranucci. Sollevata che lui e sua figlia siano rimasti illesi dopo il terribile attacco. La libertà di stampa é il cuore della democrazia. L’Europa non farà mai un passo indietro". Lo scrive sui social la presidente del Parlame - facebook.com Vai su Facebook
SIAMO TUTTI RANUCCI - Atto terroristico contro la democrazia, altro che l’attentato inventato da Finizio a se stesso. Colpire il giornalista significa colpire tutta la libera stampa - https://lecronachelucane.it/2025/10/18/siamo-tutti-ranucci/… - X Vai su X