Ranucci spunta il video falso di Donzelli FdI | Ci penseranno gli inquirenti

Liberoquotidiano.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video falso con parole che Giovanni Donzelli non ha mai pronunciato. È quanto accaduto al deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia che ha raccontato su X l'accaduto: "Non so chi si sia messo a perdere del tempo così, ma trovo ignobile e pericoloso che qualcuno abbia creato un video con l'intelligenza artificiale completamente falso per attribuirmi dichiarazioni mai fatte sul grave attentato di cui è stato vittima Ranucci". Il filmato è stato realizzato con l'intelligenza artificiale e riguarda l'attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci. "A individuare i responsabili penseranno gli inquirenti, in seguito alla denuncia che sto depositando. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

ranucci spunta il video falso di donzelli fdi ci penseranno gli inquirenti

© Liberoquotidiano.it - Ranucci, spunta il video falso di Donzelli. FdI: "Ci penseranno gli inquirenti"

Argomenti simili trattati di recente

ranucci spunta video falsoRanucci, spunta il video fake di Donzelli: "Spargono odio, ma ho già denunciato" - Giovanni Donzelli passa al contrattacco dopo la diffusione di un video creato con IA in cui si vede il deputato di FdI diffamare Sigfrido Ranucci ... Come scrive msn.com

ranucci spunta video falsoRanucci, sui social video fake Donzelli. Il deputato: “Odio su di me” - (Adnkronos) – "Non so chi si sia messo a perdere del tempo così, ma trovo ignobile e pericoloso che qualcuno abbia creato un video con l'intelligenza artificiale completamente falso per attribuirmi di ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ranucci Spunta Video Falso