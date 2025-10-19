Ranucci spunta il video falso di Donzelli FdI | Ci penseranno gli inquirenti

Un video falso con parole che Giovanni Donzelli non ha mai pronunciato. È quanto accaduto al deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia che ha raccontato su X l'accaduto: "Non so chi si sia messo a perdere del tempo così, ma trovo ignobile e pericoloso che qualcuno abbia creato un video con l'intelligenza artificiale completamente falso per attribuirmi dichiarazioni mai fatte sul grave attentato di cui è stato vittima Ranucci". Il filmato è stato realizzato con l'intelligenza artificiale e riguarda l'attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci. "A individuare i responsabili penseranno gli inquirenti, in seguito alla denuncia che sto depositando. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

