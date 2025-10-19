Ranucci spunta il video fake di Donzelli
L'Intelligenza Artificiale prende di mira Giovanni Donzelli. Su TikTok sta girando un video falso in cui il deputato di Fratelli d'Italia calunnia il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che recentemente è stato vittima di un attentato che ha distrutto le sue auto. Nel video si vede il volto di Donzelli che dichiara: "Onestamente credo che Sigfrido Ranucci abbia spesso toccato temi e fatto investigazioni che forse non avrebbe dovuto fare. Intendo dire che forse ha messo il naso dove non avrebbe dovuto mettere". E ancora: "Ognuno, quando fa un lavoro, si deve assumere tutte le responsabilità e deve sapere a cosa può andare incontro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
“Non mi sono mai sentito solo, neanche per un attimo” Il giorno dopo l’attentato, Sigfrido Ranucci ha raccontato la forza della solidarietà ricevuta. Davanti alla sua abitazione si sono radunate oltre 400 persone. Messaggi di sostegno sono arrivati da ogni parte - facebook.com Vai su Facebook
