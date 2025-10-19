L'Intelligenza Artificiale prende di mira Giovanni Donzelli. Su TikTok sta girando un video falso in cui il deputato di Fratelli d'Italia calunnia il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che recentemente è stato vittima di un attentato che ha distrutto le sue auto. Nel video si vede il volto di Donzelli che dichiara: "Onestamente credo che Sigfrido Ranucci abbia spesso toccato temi e fatto investigazioni che forse non avrebbe dovuto fare. Intendo dire che forse ha messo il naso dove non avrebbe dovuto mettere". E ancora: "Ognuno, quando fa un lavoro, si deve assumere tutte le responsabilità e deve sapere a cosa può andare incontro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ranucci, spunta il video fake di Donzelli