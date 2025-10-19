Ranucci | Non credo a mandanti politici per attentato

(Adnkronos) – "Io credo che sia un'opera di qualcuno legato alla criminalità o comunque di qualcuno che si serve della criminalità". Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, a 'In mezz'ora' su Raitre risponde così alle domande sull'attentato compiuto davanti alla sua abitazione: giovedì scorso, alle 22.17, è esploso un ordigno che ha distrutto 2 auto della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

"Credo che bisogna che tutti quanti ci fermiamo un attimo a pensare quanto sia importante la difesa della libertà di informazione. Io ho alle spalle una grande azienda come la Rai, penso ai giornalisti locali che non hanno alle spalle un'azienda come la nostra"

